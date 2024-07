Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Lenkrad und Navigationssystem aus BMW gestohlen

Odenthal (ots)

Am Montag (29.07.) gegen 10:00 Uhr musste der Besitzer eines Pkw der Marke BMW feststellen, dass innerhalb der letzten 14 Tage in sein Fahrzeug eingebrochen wurde.

In dieser Zeit war der BMW auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus in der Straße Am Höhenfeld in Voiswinkel abgestellt. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten das Lenkrad und das Navigationssystem ausgebaut und entwendet. Aufbruchspuren hinterließen sie dabei offenbar nicht.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell