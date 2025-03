Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Friemar (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Kraftomnibusses die K4 in Richtung Pfarrstraße. Zeitgleich fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Simson Moped auf der Kirchstraße in Richtung Karl-Marx-Platz. Der Busfahrer beabsichtigte offenbar an, auf der Fahrbahn geparkten, Fahrzeugen vorbeizugelangen und übersah augenscheinlich den herannahenden 17-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Das Moped war infolgedessen nicht mehr fahrbereit, am Bus entstand unfalltypischer Sachschaden. Zum Zeitpunkt der Kollision war der Linienbus mit zehn Fahrgästen besetzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

