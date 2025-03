Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Raub auf Zahnarztpraxis, Täter flüchtig, Fahndung läuft

Laer (ots)

Am Morgen (27.03.25) hat es einen Raub auf eine Zahnarztpraxis an der Hohen Straße gegeben. Um kurz nach 08.30 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Zwei unbekannte Täter hatten kurz zuvor die Praxis betreten und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Beide Unbekannten waren mit einem Mundschutz maskiert. Laut Zeugenaussagen hatte einer von ihnen ein Messer in der Hand. Eine Mitarbeiterin der Arztpraxis übergab Geld aus einer Kasse. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Höhe der Beute liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Einer war etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, er war zwischen 30 und 40 Jahre alt und trug einen Drei-Tage-Bart. Die andere Person war 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte keinen Bart. Beide Täter waren dunkel gekleidet. Untereinander sprachen sie in einer Fremdsprache. Die Polizei fahndet nach den Personen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

