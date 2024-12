POL-PDMY: Diebstahl von Motorroller - Zeugen gesucht

Glees (ots) - Am Dienstag, den 03.12.2024, in der Zeit von 17:00-1800 Uhr, kam es in der Ortschaft Glees im Bereich der Straße Zisser Berg zu einem Wohnungseinbruch. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass sich die Täter über die rückwärtigen Felder mit einem Fahrzeug dem Wohngebiet näherten und sich gewaltsam Zutritt in das Haus verschafften. Anschließend dürften sich die Täter über Wirtschaftswege in Richtung ...

mehr