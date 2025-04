Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug, Vandalismus

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Marienstraße, in Höhe Kino Bad Gandersheim. Zeitraum: Samstag, 19. April 2025, 14:00 Uhr bis Montag, 28.April 2025, 06:15 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich an einem ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes Benz, weiß, gewaltsam zu schaffen. Es wurde die linke Rückleuchte beschädigt, vermutlich durch einen Fußtritt. Anwohner aus der Marienstraße werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Dem Fahrzeughalter entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 200.-Euro, Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen und dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell