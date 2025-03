Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw in der Beethovenstraße in Schortens

Schortens (ots)

In der Zeit vom 29.03.2025, 18:00 Uhr, bis 30.03.2025, 10:30 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw, welche in der Beethovenstraße in Schortens auf dortigen Parkflächen abgestellt waren.

An drei Pkw wurde jeweils der Außenspiegel der Beifahrerseite mutmaßlich abgetreten.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

