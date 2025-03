Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt in Schortens

Schortens (ots)

Am 30.03.2025, gegen 10:53 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen festgestellt, dass die Notfalltür eines Supermarktes an der Kreuzung Bahnhofstraße / An der alten Bundesstraße in Schortens offenstand.

Vor Ort wurde festgestellt, dass die Tür augenscheinlich gewaltsam geöffnet wurde. Ob Diebesgut aus dem Inneren des Marktes erlangt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell