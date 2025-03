Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever von 28.03.2025 bis 30.03.2025

Wilhelmshaven (ots)

Zeugen gesucht: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 29.03.2025, in der Zeit von 15:20 Uhr bis 15:40 Uhr, wird auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wittmunder Straße, in Jever, der geparkte Pkw einer Geschädigten durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerkannt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zum Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt Am 29.03.2025, gegen 18:40 Uhr, wird der 28jährige Führer eines Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, am Elisabethufer in Jever, kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer ergeben sich relativ schnell Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Ein zudem durchgeführter Drogenvortest bestätigt den Verdacht, so dass bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt und ihm untersagt wurde, Kraftfahrzeuge bis zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit zu führen. Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz Am Wochenende vom 28.03.2025 - 30.03.2025 stellten Beamte des PK Jever erneut diverse Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz fest und leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass seit dem 01.03.2025 neue Versicherungskennzeichen vorgeschrieben sind. In einem Fall stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass ein kontrollierter E-Scooter nicht nur unversichert war, sondern der Fahrzeugführer auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Körperverletzung an der Mühlenstraße in Jever Am 30.03.2025, gegen 01:46 Uhr, geraten zwei stark alkoholisierte Männer (30 und 47 Jahre) nahe einer Gastronomie an der Mühlenstraße, in Jever, zunächst verbal in Streit. Im Zuge dieses Streites kommt es dann auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizei hat sich eine der beiden Personen bereits entfernt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

