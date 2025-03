Varel (ots) - Am Donnerstagabend kam es in der Gertrud-Barthel-Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, ein 34-jähriger Mann, fuhr mit einem Pkw von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines anderen Pkw, dessen Fahrerin 55 Jahre alt ist. Während der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des Unfallverursachers Alkoholgeruch festgestellt. Die gemessene ...

mehr