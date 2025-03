Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel von 28.03.2025 bis 30.03.2025

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl eines Pedelecs Varel - Am Donnerstagabend, in der Zeit von 18:30 bis 19:30 Uhr, wurde von der Zufahrt eines Grundstücks an der Neudorfer Straße ein verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Fischer, Typ City Classic, mit weißem Rahmen und schwarzen Schutzblechen entwendet. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Hausfriedensbruch Varel - Der Eigentümer eines im Umbau befindlichen Wohnhauses an der Friedrich-Ebert-Straße stellte am Freitagvormittag fest, dass sich während seiner Abwesenheit Personen offenbar Zutritt zum Keller des Wohnhauses verschafft und sich dort mit persönlichen Gegenständen häuslich niedergelassen hatten. Zum Zeitpunkt seiner Feststellung waren die Personen nicht zugegen. Am Samstagmorgen konnten die ungebetenen Hausgäste, ein wohnungsloser 43-jähriger Mann und eine wohnungslose 35-jährige Frau, schließlich im Rahmen einer turnusmäßigen polizeilichen Kontrolle am Ereignisort aufgegriffen und namhaft gemacht werden. Die beiden Beschuldigten erhielten eine Platzverweisung und müssen sich nun in Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Fahren ohne Fahrerlaubnis Bockhorn - Am Freitagabend wurde eine Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei in der Kirchstraße auf ein Kleinkraftrad aufmerksam und unterzog Fahrzeug-Führer und Fahrzeug einer Kontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass 16-jährige, aus Zetel stammende, Fahrer das fahrerlaubnispflichtige Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung ist. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Verkehrsunfall mit verletztem S-Pedelec-Fahrer Varel - Am Freitagvormittag querte der 66-jährige Fahrer mit seinem S-Pedelec die Windallee in Richtung der Straße Am Spülteich. Zur gleichen Zeit befuhr ein 78-jähriger Mann aus Varel mit seinem Pkw Renault die Straße Am Spülteich in der Absicht, nach links in die Windallee einzubiegen. Dabei übersah er den radelnden Vareler. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge der Radfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog, die eine Zuführung in ein Krankenhaus erforderlich machten. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Zetel - Am späten Samstagabend fiel einer Polizeistreife ein männlicher Fahrzeug-Führer auf, der mit einem eScooter auf der Oldenburger Straße unterwegs war. An dem Elektrokleinstfahrzeug war ein Versicherungskennzeichen aus dem vergangenen Jahr angebracht. Somit lag kein gültiger Versicherungsschutz vor. Der 37-jährige Fahrer aus Zetel muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass versicherungspflichtige Fahrzeuge wie Krankenfahrstühle, Mofas, eScooter, etc., nur mit gültigem Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden dürfen. Das neue Versicherungsjahr beginnt jeweils am 01.03. des Jahres. Das aktuell gültige Versicherungskennzeichen ist in grüner Farbe gehalten.

