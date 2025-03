Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland von 28.03.2025 bis 30.03.2025

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr Am 28.03.2025, gg. 11:35 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Kleinkraftrad den Altengrodener Weg. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug zu Fall, blieb aber trotz des Sturzes unverletzt. Dieses Geschehen wurde durch eine Zeugin beobachtet, der auch die unsichere Fahrweise des Fahrzeugführers aufgefallen war. Die daraufhin verständigte Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland konnte den Fahrzeugführer antreffen und kontrollieren. Hierbei wurde dann deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 2,22 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Am 28.03.2025, gg. 07:00 Uhr, befuhr der Führer eines Lkw die Ladestraße und bog von dieser in den Banter Weg ein. Hierbei öffnete sich die augenscheinlich ungesicherte Beifahrertür, die gegen einen am Unfallort stehenden Ampelmast schlug. Der Ampelmast wurde hierdurch beschädigt und der Unfallverursacher setzte nach kurzem Halten unerlaubter Weise seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Einbruch in Schnellimbiss In der Zeit vom 28.03.2025, gg. 23:55 Uhr, bis zum 29.03.2025, gg. 08:45 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam den Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Schnellimbisses in der Marktstraße. Aus den Geschäftsräumen erbeutete der Täter einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Weiterhin wurde die Stromversorgung unterbrochen wodurch ein Großteil der in Kühlung befindlichen Lebensmittel unbrauchbar wurden. Der Gesamtschaden wurde mit einem höheren vierstelligen Betrag beziffert.

