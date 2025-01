Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Schaf steckt in Tümpel fest - Tierrettung in Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 07.01.2025/ Uhrzeit: 16:25/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Sportanlage Wahnscheider Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Dienstagnachmittag zu einer Tierrettung alarmiert. In einem sumpfigen Tümpel unterhalb der Sportanlage Wahnscheider Straße steckte ein Schaf fest und konnte sich aus eigener Kraft offensichtlich nicht mehr befreien. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld zogen das Tier mit einer speziellen Schlinge aus dem Wasser und verbrachten es unverletzt zur Feuer- und Rettungswache in die Langscheider Straße. Nach einigen Telefonaten konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden. Er holte das Tier anschließend ab. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

