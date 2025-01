Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Unwettereinsätze in Breckerfeld

Datum: 06.01.2025/ Einsatzstelle: gesamtes Stadtgebiet/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (hb): Durch die Sturmlage Bernd mit den kräftigen Niederschlägen und Sturmböen am Montag erreichten die Feuerwehr Breckerfeld mehrere Alarmierungen. Im gesamten Stadtgebiet waren mehrere Bäume und andere Gegenstände auf die Fahrbahnen gestürzt und blockierten diese. So wurde die Feuerwehr in den Bereichen Hampertalweg in Zurstraße, Krägeloh, Branten/ Landwehr und Bühren mit Motorkettensägen tätig und sorgte für freie Fahrt. Die Löschgruppe Delle musste zudem ein etwa 200 Quadratmeter großes Zelt sichern, dass sich durch den Sturm aufgestellt hatte und wegzufliegen drohte. Neben den Sturmbedingten Einsätzen musste noch eine Ölspur auf der Frankfurter Straße - Westring beseitigt und eine unklare Signalauslösung am Philipp-Nicolai-Haus in Zurstraße geklärt werden. Diese hatte jedoch nichts mit der Brandmeldeanlage zu tun, wodurch keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig waren.

