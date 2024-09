Polizei Korbach

POL-KB: Twiste - Unbekannte beschädigen Zaun und werfen Eier an Hauswand, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (8. September) gegen 03:30 Uhr beschädigten Unbekannte einen Zaun an einem Grundstück in der Hauptstraße in Twiste, zwischen Bredeweg und Waldstraße. Außerdem warfen die Täter rohe Eier an die Hauswand und verschmutzten diese. Laut Mitteiler handelte es sich bei den Tätern um mehrere Personen, sowohl Männer als auch Frauen. Eine genaue Anzahl oder eine Beschreibung der Personen konnte nicht genannt werden.

Die Täter verursachten einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Die Polizei in Bad Arolsen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

