POL-KB: Allendorf Eder (Battenfeld) - Graffiti an Bushäuschen

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti an einem Bushäuschen in Battenfeld und sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitagnachmittag (6. September) bis Montagmorgen (9. September) beschmierten unbekannte Täter ein Bushäuschen in der Edertalstraße in Battenfeld mit Graffiti. Die Täter sprühten die Worte "PKK" und "Kurditan" mit schwarzer Farbe auf eine Scheibe des Wartehäuschens sowie auf die Rückseite einer Werbetafel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Wegen der politischen Bedeutung der Worte ermittelt nun die Kriminalpolizei in Korbach und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0

