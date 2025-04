Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person im Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ OT Krempel - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Abend des 20.04.25 befuhr eine 39-jährige aus dem Landkreis Cuxhaven stammende Frau mit ihrem PKW VW die Landesstraße 118 von Wanna in Richtung Krempel. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und der Tatsache, dass die Frau unter Alkoholeinfluss den PKW führte, kam sie Ortseingangs in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Straßenbaum. Die 39-jährige wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der sich im Fahrzeug befindliche Hund wurde ebenfalls verletzt und zwecks weiterer Versorgung an das Tierasyl Heimatlos aus Wittstedt übergeben. Der PKW ist nur noch als Totalschaden einzustufen. Der Führerschein der Unfallfahrerin wurde noch vor Ort durch die Polizei eingezogen.

