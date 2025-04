POL-CUX: Mehrere Verstöße wegen des Fahrens unter Einfluss von Alkohol und/ oder Betäubungsmitteln in Cadenberge

Cuxhaven (ots) - Loxstedt/BAB27 - Falschfahrer auf der BAB 27 Am Samstagabend (19.04.2025), gegen 19:50 Uhr, wurde der Polizei in Geestland ein Pkw gemeldet, der die BAB27 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Kurz hinter der Anschlussstelle Stotel - in Fahrtrichtung Cuxhaven - kam einem 30-jährigen Bremerhavener unvermittelt auf dem Überholfahrstreifen ein silbergrauer Pkw entgegen. Der 30-Jährige konnte nur mit ...

mehr