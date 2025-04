POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven - Polizeikommissariat Schiffdorf

Polizeiinspektion Cuxhaven

Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven - Polizeikommissariat Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

+++Schuppenaufbruch+++

Schiffdorf - In der Zeit vom 17.04.2025, 16:00 Uhr, auf den 18.04.2025, 10:00 Uhr, betrat ein unbekannter Täter das Grundstück im Moorhofsweg in Schiffdorf und begab sich zu einem Schuppen. Dieser war durch ein Vorhängeschloss gesichert, welches durch den Täter beschädigt wurde. Danach hat der Täter aus diesem Schuppen ein Pedelec der Marke Flyer in Rot im Wert von über 2000 Euro entwendet. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Daher werden Zeugen des Vorfalls gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Nummer 04706/948-0 zu melden, um sachdienliche Informationen zu benennen.

+++Brennender Altkleidercontainer+++

Schiffdorf - Am 18.04.2025, gegen 18:50 Uhr, wird ein Altkleidercontainer in der Wulsdorfer Straße in Schiffdorf in Brand gesetzt. Zuvor ist durch eine Zeugin bemerkt worden, dass sich zwei Jugendliche auf einem E-Scooter sowie ein Jugendlicher auf einem Fahrrad in der Nähe des Altkleidercontainers aufgehalten haben. Diese waren jedoch beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits nicht mehr vor Ort. Durch die ca. 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Schiffdorf, Sellstedt und Bramel konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Es entstand dennoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Täter sind derzeit unbekannt. Daher werden Zeugen des Vorfalls gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Nummer 04706/948-0 zu melden, um sachdienliche Informationen zu benennen.

+++Wildunfall mit leichtverletzter Person+++

Hagen im Bremischen - Am Abend des 18.04.2025 ereignete sich auf der Axstedter Straße (K46) ein Verkehrsunfall. Der 50-jährige Pkw-Fahrer aus Axstedt befuhr die K46 aus Richtung Harrendorf kommend in Richtung Axstedt, als plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Der Pkw-Fahrer versuchte den Rehen nach links auszuweichen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde der Beteiligte an dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro und war nicht mehr fahrbereit, weswegen er durch einen Abschleppservice geborgen werden musste.

+++Alkoholisiert gegen Baum gefahren+++

Beverstedt - Am 19.04.2025, gegen 02:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Beverstedt auf der Appelner Straße (K41). Der 18-jährige aus Beverstedt befuhr mit einem Pkw der Marke Ford die K41 aus Richtung Appeln kommend in Richtung Frelsdorf und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hiernach prallte der Pkw gegen einen Baum, wodurch der Unfallbeteiligte glücklicherweise nicht verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Schiffdorf stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 18-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und dazu noch Alkohol getrunken hatte. Vor Ort konnte eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt werden, bei der ein Wert von über 0,5 Promille festgestellt werden konnte. Daher wurde gegen den jungen Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutentnahme beim Unfallbeteiligten angeordnet. Es entstand ein Gesamtschaden an Pkw und Baum in Höhe von ca. 4000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppservice geborgen werden.

