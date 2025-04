Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven, Polizeikommissariat Geestland

Cuxhaven (ots)

+++Ohne Pflichtversicherung / ohne Fahrerlaubnis+++

Geestland/Wurster Nordseeküste. Am Donnerstag, den 17.04.2025, stellten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland erneut mehrere Kraftfahrzeuge ohne gültigen Versicherungsschutz fest. Um 10:50 Uhr wurde bei der Kontrolle einer 34-jährigen Bremerhavenerin in Langen festgestellt, dass der Opel nicht versichert war. Um 14:55 Uhr wurde bei der Kontrolle eines 31-jährigen Geestländers in Debstedt festgestellt, dass der VW Transporter ebenfalls nicht über die nötige Haftpflichtversicherung verfügte. Zudem war der Geestländer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Ein dritter Verstoß wurde um 23:30 Uhr in Dorum festgestellt auch hier wurde bei einem Pkw der Marke VW festgestellt, dass dieser nicht pflichtversichert war. Gegen den 18-jährigen Geestländer sowie alle anderen genannten Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Kennzeichen der Fahrzeuge wurden entsiegelt, der Fahrzeugschein entwertet und die Weiterfahrt untersagt. In allen Fällen wurden auch Verfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeughalter eingeleitet. Der 31-jährige Geestländer wird sich zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

+++Aufgrund Reifenplatzer in die Schutzplanke+++

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Donnerstag, den 17.04.2025, befuhr ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Loxstedt gegen 09:20 Uhr die Autobahn A27 in Fahrtrichtung Walsrode. In Höhe der Anschlussstelle Hagen überfuhr der Fahrzeugführer einen auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand, wodurch mindestens ein Reifen am BMW platzte und der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw verlor. Er kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Glücklicherweise blieb der Fahrzeugführer unverletzt. Am Pkw und der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

+++Lkw übersieht Fahrschulwagen+++

Geestland. Am Donnerstag (17.04.2025) ereignete sich auf der Sieverner Straße in Langen gegen 09:30 Uhr ein Unfall zwischen einem Lkw und einem Fahrschulwagen. Hierbei übersah ein 47-jähriger Bremer beim Einbiegen in die Sieverner Straße den bevorrechtigten Fahrschulwagen, welcher mit einer 38-jährigen Fahrlehrerin und ihrer 19-jährigen Fahrschülerin besetzt war. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrschulwagen entgegengesetzt der Fahrtrichtung teilweise auf dem Gehweg zum Stehen. Glücklicherweise wurde auch bei diesem Unfall niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 6.000 Euro. Der Fahrschulwagen der Marke Hyundai war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste mittels Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

+++Fahrstreifenwechsel mit Folgen+++

Hagen im Bremischen/BAB27. Am gestrigen Donnerstag ereignete sich auf der Autobahn A27 in Fahrtrichtung Walsrode, in Höhe der Anschlussstelle Hagen ein Unfall zwischen einem VW Multivan und einem Pkw der Marke Opel. Demnach wollte eine 39-jährige Lüneburgerin gegen 11:15 Uhr einem Lkw das Auffahren auf die Autobahn erleichtern und wechselte vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen. Hierbei übersah sie jedoch die auf dem Überholfahrstreifen fahrende 30-jährige Geestländerin mit ihrem Opel, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die beiden mitfahrenden Insassen im Transporter wurden leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

