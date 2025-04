Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falschfahrer auf der Bundesautobahn 27

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27 - Falschfahrer auf der BAB 27

Am Samstagabend (19.04.2025), gegen 19:50 Uhr, wurde der Polizei in Geestland ein Pkw gemeldet, der die BAB27 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Kurz hinter der Anschlussstelle Stotel - in Fahrtrichtung Cuxhaven - kam einem 30-jährigen Bremerhavener unvermittelt auf dem Überholfahrstreifen ein silbergrauer Pkw entgegen. Der 30-Jährige konnte nur mit einer Gefahrenbremsung nach rechts ausweichen, verlor kurz die Kontrolle über seinen Pkw und konnte ihn zwischen Hauptfahr- und Pannenstreifen zum Stehen bringen. Im Rückspiegel sah er dann noch, dass der andere Pkw bremste und die BAB27 an der Anschlussstelle Stotel verließ. Die Polizei Geestland ermittelt nun hinsichtlich einer Straßenverkehrsgefährdung. Der verursachende Pkw konnte nicht mehr angetroffen werden. Andere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise auch gefährdet wurden, oder Zeugen, die Angaben zu Pkw und/oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Tel. 04743-9280) zu melden.

