Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Illegale Entsorgung von Kanistern mit Altöl

Zweibrücken (ots)

Durch Hinweise aus der Bevölkerung wurde bekannt, dass Unbekannte zwischen dem 16.05.2025, 11:30 Uhr und dem 17.05.2025, 12:40 Uhr drei 5-Liter-Kanister mit Altöl an einem Feldweg abgestellt hatten. Die verschlossenen Ölkanister konnten auf einem Parkplatz an der K1 hinter dem Waldfriedhof von Zweibrücken kommend in Richtung Zweibrücken-Wattweiler fest- und sichergestellt werden. Zur Verunreinigung des Erdreichs kam es nicht. Hinweise auf die Personen, die ihre Kanister dort entsorgt haben, liegen nicht vor; Zeugen des Vorfalls sind bis jetzt nicht bekannt. |PIZW

