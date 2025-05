POL-PIZW: Brand einer Grünfläche

Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 13.05.2025 in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Zweibrücker Straße in Oberauerbach geparkten, weißen PKW Toyota Verso. Hierbei wurden der hintere linke Kotflügel sowie die Heckbeleuchtung hinten links in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Ebenfalls am Dienstag, 13.05.2025 in der ...

