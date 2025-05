Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahren unter Drogeneinfluss

Hornbach (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle am Grenzübergang in Hornbach konnten am Dienstag, 13.05.2025, gegen 16.20 Uhr bei einem 31-jährigen Fahrer eines Renault Master drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. /pizw

