Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Bargeld erbeutet + Einbrecherinnen in Mehrfamilienhaus + Opel geklaut + Eingangstür hält stand + Pfanddiebstahl + In Bäckerei eingedrungen + Steine auf fahrendes Auto geworfen +

Gießen (ots)

Heuchelheim: Bargeld erbeutet

Am Samstagabend (22.03.2025) verschaffte sich ein Mann gegen 22:40 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Gießener Straße in Heuchelheim. Im Haus brach er eine Wohnungstür auf und ließ aus einem Raum der Wohnung Bargeld mitgehen. Einer Zeugin fiel der unbekannte Mann beim Verlassen der Wohnung auf. Als sie ihn ansprach, rannte der Mann aus dem Haus. Er ist circa 180 cm - 185 cm groß, trug einen dunklen Kapuzenpullover mit hellgrauen Ärmeln, eine dunkle Hose und eine FFP2-Maske. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen der beschriebene Mann am Samstagabend aufgefallen ist oder Personen, die Hinweise auf dessen Identität geben können, unter der Rufnummer 0641 7006-6555 mit der Kripo Kontakt aufzunehmen.

Gießen: Einbrecherinnen in Mehrfamilienhaus

Eine Zeugin beobachtete am Freitagmorgen (21.03.2025) gegen 09:55 Uhr zwei Frauen, die ein Mehrfamilienhaus in der Gießener Gnauthstraße betraten und dort eine Wohnungstür öffneten. Eine Frau betrat die Wohnung, die andere Frau blieb im Flur. Nach ersten Erkenntnissen blieben die beiden Täterinnen ohne Beute, als sie gegen 10:10 Uhr das Haus wieder verließen. Die Frau, die sich in die Wohnung begab, wird als Anfang 30 Jahre alt und mit schlanker Statur beschrieben. Sie hatte ihre langen dunklen Haare zu einem Zopf gebunden. Bekleidet war sie mit einer hellen Jacke und einer blauen Jeans. Die im Flur wartende Mittäterin war ebenfalls Anfang 30 und schlank. Auch sie hatte dunkle lange Haare, die zum Zopf gebunden waren. Sie trug Bluejeans und eine schwarze Jacke. Wem sind die beiden Personen aufgefallen? Wer kennt zwei Frauen, auf die die Beschreibungen zutreffen? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise (Tel.: 0641 7006-6555).

Pohlheim: Opel geklaut

Zwischen 0:00 Uhr und 08:45 Uhr stahlen Autodiebe am Freitag (21.03.2025) einen blauen Opel Combo, der in der Backhausgasse in Dorf-Güll abgestellt war. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen GI-CV 613 wird vermutlich mit einem Originalschlüssel geführt. Wem ist der blaue Kastenwagen seit der Nacht zu Freitag aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Opels mit dem Kennzeichen GI-CV 613 machen? Zeugen können sich unter Tel.: 0641 7006-6555 bei der Polizei in Gießen melden.

Gießen: Eingangstür hält stand

In der Zeit von Freitag (21.03.2025), 18:15 Uhr bis Samstag (22.03.2025), 09:45 Uhr versuchten Einbrecher die Eingangstür eines Reisebüros in der Gießener Straße in Wieseck aufzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch an der Sicherung der Tür und zogen mit leeren Händen davon. Hinweise bitte an die Gießener Kriminalpolizei (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: Pfanddiebstahl

Pfanddiebe drangen im Zeitraum zwischen Freitag (21.03.2025), 19:30 Uhr bis Samstag (22.03.2025), 06:00 Uhr in das Außenlager eines Großhändlers in der Gottlieb-Daimler-Straße ein. Sie ließen drei gefüllte Säcke mit Pfanddosen mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gießen unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Gießen: In Bäckerei eingedrungen

Unbekannte verschafften sich am Freitagabend (21.03.2025) zwischen 18:00 Uhr und 23:55 Uhr Zutritt zu einer Bäckerei in der Straße "Neustadt". Nach erster Überprüfung wurde nichts gestohlen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich telefonisch unter 0641 7006-6555 mit der Gießener Kripo in Verbindung setzen.

Gießen: Steine auf fahrendes Auto geworfen

Ein 22-jähriger Autofahrer war am Donnerstag (20.03.2025) gegen 16:30 Uhr / 17:00 Uhr mit seinem Seat auf der Bundesstraße 429 in Richtung Krofdorf unterwegs. Auf der Brücke "Weilburger Grenze" standen mehrere Kinder und Jugendliche, die Steine auf die Fahrbahn warfen. Die Steine trafen den Seat, der dadurch beschädigt wurde. Einer der Steinewerfer wird als 12 - 14 Jahre alt, mit hellgrünem T-Shirt und hellen Haaren beschrieben. Zeugen, denen am Donnerstagnachmittag in diesem Bereich eine Jugendgruppe aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen-Nord zu melden (Tel.: 0641 7006-3755).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

