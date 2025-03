Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Einbrecherinnen gehen leer aus + Diebe erbeuten Bargeld und Schmuck +

Gießen (ots)

Gießen: Einbrecherinnen gehen leer aus

Drei Einbrecherinnen drangen am Donnerstagvormittag (20.03.2025) durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Gießen ein. Die Täterinnen durchsuchten mehrere Räume im Obergeschoss. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben sie ohne Beute. Die Tat ereignete sich zwischen 09:00 Uhr und 11:20 Uhr. Bei den Einbrecherinnen soll es sich um drei Frau zwischen 14 und 30 Jahren und mit einer Körpergröße von 150 cm - 160 cm gehandelt haben. Alle drei Frauen trugen helle Kleidung. Eine Täterin habe zudem eine blaue OP-Maske und eine Kopfbedeckung getragen sowie einen Rucksack mitgeführt. Die Gießener Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die die beschriebenen Personen beobachtet haben oder Hinweise auf deren Identität geben können, sich telefonisch unter 0641 7006-6555 zu melden.

Pohlheim: Diebe erbeuten Bargeld und Schmuck

Diebe verschafften sich am Donnerstag (20.03.2025) in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:15 Uhr Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Watzenborn-Steinberg. Hier ließen sie Bargeld und Schmuck mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Gießen zu wenden (Tel.: 0641 7006-6555).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

