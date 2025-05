POL-PIZW: Hoher Sachschaden am frühen Morgen

Zweibrücken (ots) - Am Nachmittag des 10.05.2025 wurde ein 22-jähriger PKW-Fahrer in der Hauptstraße in Zweibrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, weshalb dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. /pizw Kontaktdaten ...

mehr