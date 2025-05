Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit Flucht/ Zeugen gesucht

Kleinsteinhausen (ots)

Im Zeitraum vom 28.04.2025 bis zum 09.05.2025 ereignete sich in der Frankenstraße in Kleinsteinhausen ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte womöglich beim Wenden in einer Hofeinfahrt die Hauswand und die dort angebrachte Regenrinne. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

