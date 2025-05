POL-PIZW: Alkohol- und drogenbeeinflusste Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Zweibrücken (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 08.05.2025, gegen 15.35 Uhr missachtete der 26-jährige Fahrer eines Mercedes, an der Autobahnausfahrt Contwig die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines von links herannahenden 60-jährigen Motorradfahrers, der mit seiner KTM die Landesstraße 480 von Hornbach kommend in Fahrrichtung Zweibrücken befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im ...

