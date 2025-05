Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 08.05.2025, gegen 15.35 Uhr missachtete der 26-jährige Fahrer eines Mercedes, an der Autobahnausfahrt Contwig die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines von links herannahenden 60-jährigen Motorradfahrers, der mit seiner KTM die Landesstraße 480 von Hornbach kommend in Fahrrichtung Zweibrücken befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich, wobei der Kradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000.- Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell