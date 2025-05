Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 05.05.2025, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 19.00 Uhr stieß beim Ein-oder Aussteigen ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Fahrzeugtür gegen einen auf dem Parkplatz Lützelstraße/Kaiserstraße geparkten schwarzen PKW Opel Adam. Der Opel wies danach auf der Fahrerseite eine Delle sowie Lackkratzer auf. Der Schaden dürfte sich auf ca. 500.- Euro belaufen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

