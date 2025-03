POL-WOB: Polizei Wolfsburg führt Verkehrskontrollen durch

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, 14.03.2025 Am 5.Dezember 2024 kam es zu einer Bedrohungslage im Kurt-Schumacher-Ring im Wolfsburger Stadtteil Detmerode (wir berichteten). In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler erneut nach Zeugen, die das Geschehen auf dem Balkon des Hauses wahrgenommen haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Fachkommissariat in Wolfsburg ...

mehr