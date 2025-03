Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Jugendliche sexuell belästigt - Ergänzende Täterbeschreibung

Schöningen (ots)

11.03.2025

Schöningen, Schützenbahn

25.02.2025, 18.30 Uhr

Am Dienstag, 25.02.2025, wurde eine 14 Jahre alte Jugendliche in der Straße Schützenbahn in Schöningen von einem unbekannten Täter sexuell belästigt (wir berichteten).

Ermittlungen ergaben nun neue Hinweise zur Täterbeschreibung. Die Ermittler suchen nun einen Passanten, der der Schülerin zur Hilfe eilte.

Der Täter war etwa 40 Jahre alt, hatte eine helle Hautfarbe und einen Bart. Bekleidet war er mit einer roten Kapuzenjacke und einer Jeans. Auffällig war ein Spinnennetztätowierung im oberen rechten Gesichtsbereich. Das Tattoo beginnt auf der Stirn und verläuft über den rechten Schläfenbereich bis zum rechten Ohr.

Die Ermittler suchen nun dringend den couragierten Helfer und bitten diesen, sich bei der Polizei in Helmstedt zu melden.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sowie der couragierte Helfer, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell