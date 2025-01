Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Unfall auf A7 bei Felsberg

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Felsberg, Schwalm-Eder-Kreis):

Auf der Autobahn 7 bei Felsberg ist es in der Nacht zum heutigen Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem Sattelzug gekommen. Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrer des Sprinters auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, war ins Schleudern geraten und kollidierte anschließend mit dem Sattelzug. Dabei wurde der 20-jährige Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die A 7 war wegen des Unfalls zwischen den Anschlussstellen Melsungen und Malsfeld über mehrere Stunden voll gesperrt. Aktuell ist nur ein Fahrstreifen in Richtung Süd freigegeben, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kommt.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der schwere Unfall in Fahrtrichtung Süd gegen 2:50 Uhr. Der 20-Jährige aus Frankfurt/Main hatte zu dieser Zeit mit seinem Kleintransporter den Sattelzug überholt, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Nach dem Überholvorgang verlor er die Kontrolle, woraufhin sich der Sprinter drehte und anschließend frontal mit dem Sattelzug zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Transporter auf die Seite. Für den 20-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der aus Magdeburg kommende 61 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache dauern an. Ein Gutachter ist eingeschaltet und mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt worden.

