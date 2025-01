Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu schwerem Raub auf Juwelier: Kripo richtet "AG Gold" ein und sucht weiterhin nach Zeugen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 5.1.2025, um 4:04 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5942743 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel:

Die Ermittlungen zu dem schweren Raubüberfall auf einen Juwelier und seine Familienangehörigen, der sich am Samstag in Kassel ereignete, laufen weiterhin auf Hochtouren. Die vier unbekannten Täter konnten bislang noch nicht identifiziert werden. Bisher sind einige Hinweise bei der Polizei eingegangen, die derzeit geprüft werden. Zudem ist zur Aufklärung der Tat bei der Kasseler Kriminalpolizei die Arbeitsgruppe (AG) "Gold" eingerichtet worden. Die Ermittler der AG Gold bitten weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere Hinweise auf den Verbleib des schwarzen VW Golf 7 des Opfers, der trotz europaweiter Fahndung bislang nicht aufgefunden werden konnte, werden erbeten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die vier unbekannten Täter am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr gewaltsam in die Wohnung des Juweliers in Kassel-Rothenditmold eingedrungen und hatten die Ehefrau und zwei weitere Familienangehörige bedroht und ausgeraubt. Anschließend fesselten und knebelten sie die drei Opfer, bis der 58-jährige Juwelier am Abend nach Hause kam und ebenfalls von den Tätern überwältigt wurde. Unter Vorhalt einer Pistole erbeuteten die Unbekannten von ihm die Schlüssel zu dem Geschäft in der Kasseler Innenstadt und dem schwarzen VW Golf 7. Während drei Täter die Familie in der Wohnung festhielten, fuhr der vierte Komplize mit dem Schlüssel zu dem Juweliergeschäft. Dort wurde sämtlicher Schmuck aus den Auslagen entwendet. Gegen 20:45 Uhr flüchteten die verbliebenen drei Täter schließlich über den Balkon aus der Wohnung.

Den Opfern gelang es anschließend, die Polizei zu alarmieren. Die sofort nach der Tat eingeleitete großangelegte Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Bei den Tätern soll es sich um vier etwa 30 bis 35 Jahre alte und ca. 1,65 bis 1,75 Meter große Männer mit arabischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Alle waren maskiert und dunkel gekleidet.

Der Juwelier und die drei Familienangehörigen wurden durch das gewaltsame Vorgehen der Täter leicht verletzt. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens bitten wir um Verständnis, dass derzeit - angesichts der zu wahrenden Persönlichkeitsrechte - keine näheren Informationen zu den Tatopfern gegeben werden können.

Zeugen, die den Ermittlern der AG Gold Hinweise zur Tat, auf die Täter oder den Verbleib des schwarzen VW Golf 7 mit Kasseler Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 2653

