POL-KS: An roter Ampel eingeschlafen: Streife nimmt Autofahrer nach Trunkenheitsfahrt fest

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Dank der Mitteilung anderer Verkehrsteilnehmer konnten Beamte des Polizeireviers Ost in der vergangenen Nacht einen 60-jährigen Mann nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt in Niestetal festnehmen. Glücklicherweise war hierbei niemand zu Schaden gekommen. Der Notruf bei der Polizei wegen des Autofahrers, der mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung am Steuer des Pkw an einer roten Ampel in Sandershausen eingeschlafen war, ging gegen 1:30 Uhr bei der Polizei ein. Als der Wagen auch nach mehreren Grünphasen nicht losfuhr und der Mann auf dem Fahrersitz auf Hupen nicht reagierte, weckten andere Verkehrsteilnehmer den Fahrer durch Klopfen an die Scheibe, woraufhin er seine Fahrt schließlich fortsetzte. Bereits zuvor soll der Pkw durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen sein. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung zu dem genannten Kennzeichen konnten die Polizisten das gesuchte Auto nur wenige Minuten später in Niestetal ausmachen und den mutmaßlichen Fahrer festnehmen. Ein Atemalkoholtest bei dem 60-jährigen Mann aus dem Landkreis Kassel ergab rund 1,1 Promille, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

