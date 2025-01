Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen: Polizei informiert online und vor Ort

Ein Dokument

Kassel (ots)

Kassel/ Nordhessen:

Die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen sind auch in der dunklen Jahreszeit wieder on Tour und beraten kostenlos zum Thema Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen. Hierzu bieten sie rund um das Thema Informationsstände und einen Online-Vortrag an. Interessierte können sich über eine effektive Sicherung der eigenen vier Wände und weitere Möglichkeiten informieren, wie man sich vor einem Einbruch schützen kann.

Am Dienstag, dem 14. Januar 2025, finden interessierte Bürgerinnen und Bürger den "Polizeiladen on Tour" in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Edeka-Markt in der Hunrodstr. 1 in Kassel-Bad Wilhelmshöhe.

Der kostenlose Online-Vortrag zum Thema Einbruchschutz von Markus Gebauer, kriminalpolizeilicher Fachberater des Polizeipräsidiums Nordhessen, findet am Montag, dem 20. Januar 2025, von 18 bis 20 Uhr, über die Plattform EDUDIP statt. Interessierte werden gebeten, sich vorab unter https://join.next.edudip.com/de/webinar/einbruchschutz-fur-hauser-und-wohnungen/2093611 zu dem gebührenfreien Webinar anzumelden.

Da der Einbruchschutz bei vielen Eigenheimbesitzern und Bauherren ein wichtiges Thema ist, wird das Präventionsteam der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle mit einem Stand bei der Bau- und Immobilienmesse "meinZuhause! Nordhessen 2025" vertreten sein und auch dort hilfreiche Tipps zum Schutz vor Einbrüchen geben. Die Messe findet am Samstag und Sonntag, dem 25. und 26. Januar 2025, jeweils von 11 bis 16 Uhr in der documenta-Halle in Kassel statt.

