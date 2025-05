Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken - Brand von Thujabäumen und Mülltonnen

Zweibrücken (ots)

Am Samstagnachmittag gerieten in Zweibrücken drei Thujabäume sowie drei danebenstehende Mülltonnen in Brand. Aufgrund der schnellen Löscharbeiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Das betroffene Gebäude blieb unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000EUR geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell