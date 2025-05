POL-PIZW: Zweibrücken - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Contwig (ots) - Am Freitag, 02.05.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Wenden oder Rangieren einen in der Ringstraße ordnungsgemäß geparkten, Skoda Fabia im Bereich der hinteren Stoßstange. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

mehr