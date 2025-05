Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Wildpinkeln führt zum handfesten Streit

Contwig (ots)

Am späten Mittwochabend kam es zu einem handfesten Streit zwischen zwei Besuchern des Maibaumfestes. Um 22:45 Uhr ertappte ein Anwohner einen jungen Mann, wie dieser gegen dessen Hauswand urinierte. Als der 32-jährige Hausbesitzer den 18-Jährigen zur Rede stellen wollte, nahm der junge Wildpinkler zum Schlag in Richtung des anderen Mannes aus, verfehlte diesen allerdings. Als Gegenreaktion schlug der Anwohner dem jungen Widersacher ebenso mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser zu Boden stürzte. Neben den, gegen beide Kontrahenten, eingeleiteten Strafverfahren wegen versuchter beziehungsweise vollendeter Körperverletzung wurde gegen den 18-Jährigen ebenso ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund des Urinierens in der Öffentlichkeit eingeleitet. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell