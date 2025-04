Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Verwaltungsgebäude - Fahrzeug und Wertgegenstände entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg / Rositz: Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 31.03.2025 bis 01.04.2025 unbefugten Zutritt zu einem Verwaltungsgebäude in der Altenburger Straße in Rositz. Sie drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten unter anderem einen Pkw mit Originalschlüsseln, eine Geldkassette mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich und weitere Büroartikel. Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Das Fahrzeug wurden im Laufe des gestrigen Tages in einem Waldgebiet im Bereich Zwickau aufgefunden. Die Polizeidirektion Zwickau ermittelt diesbezüglich. Zeugen zum Einbruch, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Altenburg unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0083045/2025) (SR)

