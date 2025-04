Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Greiz (ots)

Greiz: Am 31.03.2025 wurde ein ukrainischer Staatsbürger am späten Nachmittag mit seiner Ehefrau einer Verkehrskontrolle in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße in Greiz unterzogen. Hierbei wurde durch die Greizer Polizei festgestellt, dass er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Zudem besteht der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis den PKW bewegte. Die Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Greiz aufgenommen. (SR)

