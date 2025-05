Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken/Waldbrand

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, 02.05.2025, wurde gegen 17:30 Uhr ein Waldbrand im Liebestal in Zweibrücken gemeldet. Vor Ort konnten ca. 200qm trockenes Laub, schwach brennend, vorgefunden werden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es zu einem größeren Schaden kam. Zum aktuellen Zeitpunkt steht die Brandursache nicht fest. Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger gerade für die kommende Sommerzeit besondere Vorsicht beim Aufenthalt im Wald zu wahren. Bitte beachten Sie folgende Hinweise: - Werfen Sie keine brennenden Zigaretten oder andere glühende Gegenstände weg - Halten Sie Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge frei - Melden Sie Rauch oder Feuer sofort über den Notruf 112 Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |PIZW

