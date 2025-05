Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Einbruchsdiebstahl in Autoglas-Betrieb/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 03.05.2025, 13.30 Uhr bis Sonntag, 04.05.2025, 19.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Autoglas-Reparatur und- Scheibentausch-Betrieb in der Gottlieb-Daimler-Straße ein und entwendeten dort Gegenstände im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Wer hat Wahrnehmungen gemacht die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

