Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unbekannte zerkratzen PKW/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 08.05.2025 zerkratzten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Outlet-Centers Zweibrücken die linke Fahrzeugseite an einem dort geparkten, schwarzen PKW Opel Sports Tourer. Der Schaden dürfte sich auf ca. 5000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

