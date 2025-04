FW-M: Bus bleibt in Unterführung stecken (Haidhausen)

Feuerwehr München

Bus bleibt in Unterführung stecken (Haidhausen)

München

Freitag, 11. April 2025, 15.54 Uhr

Rosenheimer Straße

Ein Doppeldeckerbus ist am Freitagnachmittag in einer Bahnunterführung stecken geblieben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Der Reisebus war in Fahrtrichtung Innenstadt auf der Rosenheimer Straße unterwegs und blieb im letzten Drittel der Unterführung stecken. Im Bus befanden sich nur die beiden Fahrer und keine Fahrgäste.

Nach einer ersten Erkundung durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr München wurde entschieden, den Bus rückwärts mithilfe der Seilwinde des Rüstwagens aus der Unterführung zu ziehen. Um den Bus abzusenken, wurde die Luft aus den Reifen abgelassen. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde die Rosenheimer Straße kurzzeitig komplett gesperrt.

Der Bus konnte die letzten Meter selbständig aus der Unterführung fahren und wurde auf einem angrenzenden Parkplatz abgestellt. Die Bergung des Reisebusses nahm etwa 45 Minuten in Anspruch. Im Anschluss wurde noch ein Sachverständiger bei der Inaugenscheinnahme der Brücke unterstützt. Dabei wurden keine relevanten Beschädigungen am Bauwerk festgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Reisebus ist der Feuerwehr nicht bekannt.

