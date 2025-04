FW-M: Wasser überschwemmt Straße (Schwabing)

Feuerwehr München

Wasser überschwemmt Straße (Schwabing)

München

Mittwoch, 9. April 2025, 04.02 Uhr

Theresienstraße

Ein Wasserrohrbruch hat am frühen Mittwochmorgen für Aufregung in der Theresienstraße gesorgt und sowohl Anwohner als auch Einsatzkräfte der Feuerwehr gefordert. Als die alarmierten Kräfte kurz nach vier Uhr am Einsatzort eintrafen, bot sich ihnen ein ungewöhnliches Bild: Im Bereich des Gehwegs sprudelte das Wasser mit hoher Intensität aus dem Boden. Schnell war klar, dass zusätzliche Unterstützung benötigt und die Straße für den Verkehr gesperrt werden musste. Die Polizei übernahm die Absperrmaßnahmen, während in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken die Wasserzufuhr zwischen Türkenstraße und Baderstraße abgeschiebert wurde. Das führte allerdings dazu, dass die Anwohner in diesem Bereich vorübergehend ohne Wasser auskommen mussten. Zur weiteren Unterstützung wurde ein zusätzliches Hilfeleistungslöschfahrzeug angefordert, um parkende Fahrzeuge umzusetzen. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass zwei Keller durch das ausgetretene Wasser vollgelaufen waren. Mit vier Tauchpumpen konnte die Feuerwehr mithilfe der Stadtwerke das Wasser innerhalb von vier Stunden abpumpen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Stadtwerke sind weiterhin vor Ort, um die Schäden zu beheben.

