FW-M: Eingezwicktes Hühnchen (Giesing)

München (ots)

Montag, 7. April 2025, 7.23 Uhr

Tegernseer Landstraße

Ein Huhn hat sich heute Morgen bei einem Ausflug in eine verzwickte Lage gebracht.

In den Morgenstunden wurden Polizeikräfte auf ein Huhn angesprochen, welches sich bei der Flucht vor Menschen in einen Spalt retten wollte. Dabei überschätze es gänzlich die Größe des Spalts im Vergleich zur eigenen Körperfülle. Nach wenigen Zentimetern blieb es stecken und kam nicht mehr vor und zurück. Offensichtlich war das Tier mit so viel Schwung in die Lücke gesprungen, dass selbst seine Füße die Bodenhaftung verloren hatten. So konnte es sich nicht mehr selbst befreien.

Da es der Polizei nicht möglich war, den Besitzer herauszufinden, aber auch keine Option bestand, das Huhn zu transportieren, wurde die Feuerwehr hinzugerufen.

Ein Kleinalarmfahrzeug wurde zur Einsatzstelle alarmiert. Auf dem Fahrzeug sind mehrere verschiedene Transportboxen für die unterschiedlichsten Tiere verladen. Gemeinsam verschafften sich die Einsatzkräfte schließlich Zugang zu dem engen Spalt und befreiten das Huhn. Nachdem es sicher und gesund in der Box verstaut, aber immer noch kein Eigentümer aufgetaucht war, transportierte die Feuerwehr das Hühnchen ins Tierheim, wo es jetzt mit weiteren Artgenossen erst mal genüsslich den Hof unsicher machen kann.

