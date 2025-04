FW-M: Girlsday bei der Feuerwehr München (Stadtgebiet)

Feuerwehr München

Feuerwehr München

München (ots)

Donnerstag, 3. April 2025, 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr Feuerwachen 3, 4, 5, 6, 7, und 9

Beim diesjährigen Girlsday durften wir in der Branddirektion zirka 75 Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren begrüßen. In unterschiedlichen Stationen konnten die Mädchen verschiedene Bereiche und Abteilungen der Berufsfeuerwehr kennenlernen.

Neben unseren Feuerwachen 5, 6, 7 und 9, nahmen die Abteilungen LE (Leitstelle), GL 4 (Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement) und die IT teil. Das Programm der einzelnen Standorte war sehr ausgefeilt und praxisorientiert.

In der Notleistelle auf der Feuerwache 3 nahmen die Mädchen einen Notruf an, fragten alle wichtigen Details ab und disponierten am Schluss die benötigten Einsatzkräfte im Schulungssystem der Leitstellenausbildung. Bei der IT lernten die Teilnehmerinnen den Aufbau eines einfachen Netzwerks kennen. Sie bauten selbst PCs auf, verbanden sich mit einem lokalen Netz und konnten so untereinander kommunizieren. Unsere Funkwerkstatt brachte ihnen die Anfänge der Funkkommunikation mit Morsezeichen nahe.

Die Themenbereiche bei GL 4 auf der Feuerwache 4 standen ganz im Zeichen der Vorbereitung auf Naturkatastrophen. Angefangen hat der Tag mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, wie z.B. Reanimation und Druckverband. Nach dem Mittagessen lernten sie die Trinkwasseraufbereitung an Notbrunnen kennen, um so auf den Ausfall der Trinkwasserversorgung vorbereitet zu sein. Im Anschluss konnten sie die Bekämpfung von kleineren Entstehungsbränden trainieren.

Auf unseren Feuerwachen war ein vielfältiges Programm für die Mädchen vorbereitet. In kleineren Gruppen wurden verunfallte Fahrzeuge mit Schere und Spreizer geöffnet. In unserer mobilen Atemschutzübungsstrecke, die zu diesem Zeitpunkt auf der Feuerwache 6 stand, konnten sie die Anstrengungen eines Atemschutzeinsatzes nachvollziehen und einmal selbst den fordernden Parcours meistern. Natürlich durften unsere Besucherinnen auch die Feuerwachen aus großer Höhe betrachten und sich im Korb der Drehleiter bei schönstem Wetter einen Überblick über unsere Stadt verschaffen.

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiter*innen, die diesen unvergesslichen Tag für die jungen Mädchen ermöglicht haben und freuen uns sehr auf zahlreiche Anmeldungen zum Girlsday 2026.

