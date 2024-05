POL-OG: Bühl - Hilflose Lage?

Ottersweier (ots) - Eine 27 Jahre alte Frau steht im Verdacht am Dienstag, kurz nach 13 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße, zusammen mit weiteren Personen, mehrere Beutel Tabak entwendet zu haben. Eine Mitarbeiterin des Marktes versuchte noch vergeblich die Frau, bis zum Eintreffen der von ihr zu Hilfe gerufenen Polizei, am Wegfahren mit ihrem Auto zu hindern. Das mutmaßliche Diebesgut konnte bei einer ...

mehr