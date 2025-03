Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Orsingen-Nenzingen, Wahlwies, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gasthof in der Stockacher Straße und versuchter Einbruch in Werbeagentur in der Leonhardstraße (05.03.2025)

Stockach, Orsingen-Nenzingen, Wahlwies (ots)

In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Gasthof in der Stockacher Straße in Nenzingen eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 00.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Gasthaus "Ritter". Dort brachen sie weitere Türen auf, entwendeten aber - soweit bislang bekannt - nichts. Trotzdem hinterließen sie Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

In der gleichen Nacht, gegen 2 Uhr bemerkte ein Zeuge mehrere Personen, die an der Eingangstür einer Werbeagentur in der Leonhardstraße in Wahlwies hantierten und verständigte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Streife flüchteten die Täter zu Fuß und unerkannt in Richtung Stockach.

Derzeit ist nicht auszuschließen, dass es sich bei beiden Einbrüchen um dieselben Täter handeln könnte.

Die Polizei bittet Zeugen, vorbeifahrende oder laufende Verkehrsteilnehmer, die zu den fraglichen Uhrzeiten Verdächtiges an einem der beiden Objekte beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Einbrecher geben können, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 zu melden.

